Из Укрзализныци рабочие увольняются пачками Работники "Укрзализныци" недовольны резким ухудшением условий труда, рассказал представитель профсоюза железнодорожников Украины Александр Скиба в комментарии интернет-изданию "Страна".



Недавнее увольнение со скандалом члена Набсовета компании Андерса Аслунда из-за низкой, по его мнению, зарплаты 47 тыс. грн, ограниченной до этого уровня из-за карантина, не вызывает понимания у рядовых сотрудников, чьи доходы существенно ниже.



"У нас в ремонте молодые слесари, которым еще не положены доплаты за выслугу лет, сидят фактически на минималке — получают порядка 4,5 тысяч гривен на руки в месяц. То же самое у вагонников. Из-за низких зарплат люди массово уходят", — цитирует издание А.Скибу.



Последний подчеркнул, что "на фоне зарплат руководства — это копейки", поэтому резко выросло число увольнений из "УЗ".



Как уточняет издание, если в 2015 году текучесть кадров среди железнодорожников находилась на уровне 4,2%, то в 2019 уже 9,2%.



Статистики по 2020 году пока нет, но А.Скиба утверждает, что увольняются еще больше, чем в прошлом году.



Если учесть, что численность сотрудников "УЗ" в 2019-м достигала почти 270 тыс. человек, то выходит, что уволились порядка 25 тыс. сотрудников компании.



Причем компенсировать эти потери удалось лишь частично: председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в конце августа текущего года отмечал, что в компании на тот момент работало 260 тыс. сотрудников.



МинПром



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