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Турция заинтересовалась достройкой второго экземпляра Ан-225 Мрия

26.10.20 13:05 , Интерфакс-Украина
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Турецкая сторона на прошедших недавно в Анкаре переговорах между президентами двух стран сообщила об интересе к возможности достройки второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Совсем экзотической для меня была ситуация, когда в этом визите мы затронули с президентом Турции вопрос достройки второй "Мрии": даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал, это будет стоить, турецкая стороны сказала, что продолжим обсуждать", – сообщил О.Уруский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ожидаются переговоры экспертов по этому вопросу.

"Русланы" (Ан-125 – ред.) достроить не можем, новые построить не в силах. "Мрию" можем достроить и теоретически, и практически", – сказал вице-премьер.

Он добавил, что также идет речь о возможности закупки среднего транспортного самолета Ан-178, так как у Турции есть заинтересованность в стратегических транспортных самолетах.

Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО – "Козак", англ. Cossack) - крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ им.Антонова. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

В апреле этого года представители "Антонова" сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на сегодняшний день "в металле" есть второй самолет, подобный Ан-225, однако его достройка еще в 2012 году оценивалась в 460 млн долл. со старыми аналоговыми технологиями, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.

В то же время представители "Антонова" напомнили, что Ан-225 создавался для целевого использования как носитель космического аппарата "Буран" и целесообразно рассмотреть возможность использования его в проекте "Воздушный старт" для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. м.

МинПром

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