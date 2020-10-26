Южнокорейская POSCO потеряла 36% прибыли Как сообщает агентство Reuters, южнокорейский производитель стали POSCO сообщил о падении операционной прибыли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале, но прибыль упала меньше, чем ожидалось, поскольку восстановление в автомобильной промышленности поддержало спрос на сталь.



Компания заявила, что производство и продажи стали в течение квартала восстановились до уровней, существовавших до COVID-19, поскольку ограничения на коронавирус были ослаблены во всем мире после того, как спрос на сталь сильно пострадал от пандемии в начале этого года.



В заявлении POSCO говорится, что в текущем квартале ожидается дальнейшее улучшение продаж и прибыльности, а также стабильные денежные потоки.

Консолидированная операционная прибыль за квартал с июля по сентябрь составила 667 млрд вон (587,55 млн долл.) против 1 трлн вон годом ранее, говорится в сообщении POSCO. Он вырос со 168 млрд вон во втором квартале.



Согласно средней оценке Refinitiv это превышает оценку 10 аналитиков в 521 млрд вон.



Выручка компании в третьем квартале упала на 11%, до 14,3 трлн вон, а чистая прибыль выросла на 4%, до 514 млрд вон.



Спрос на сталь со стороны автопроизводителей и строителей упал в первой половине года, поскольку многие страны ввели карантин, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса.



Но с тех пор значительные расходы на стимулирование строительства и инфраструктуры в Китае помогли поднять потребление стали, в то время как аналитики ожидают, что в следующем году спрос продолжит восстанавливаться.



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