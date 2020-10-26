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В Украине извращена логика зеленых тарифов - Морозов

26.10.20 12:43
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Оплачивать "зеленый тариф" должен тот, кто делает выбросы СО2, а инвестировавшие в снижение выбросов должны быть освобождены от этой нагрузки. Такое мнение высказал финансовый директор трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов в колонке на страницах издания "Экономическая правда".

"Рассмотрим на примере металлургии: выбросы CO2 у металлургического предприятия в ЕС составляют в среднем 700 кг/т стали. До 2050 года ЕС поставил цель снизить объем выбросов с 700 кг/т до 250 кг/т стали. Для этого металлурги должны вложить средства в модернизацию. Если они этого не сделают, будут платить и с каждым годом все больше и больше", - сказал он.

Д.Морозов обратил внимание на то, что уровень выбросов СО2 в украинской металлургии в 3-4 раза выше, чем в Европе, и составляет около 2-х тонн СО2 на тонну стали. Но при этом показатель выбросов для получения статуса "зеленой металлургии", согласно закону, составляет 250 кг/т стали, т.е. почти в 10 раз ниже существующего и соответствует европейскому целевому значению, которого они планируют достичь лишь к 2050 году.

Уровень CO2 нового электросталеплавильного комплекса "Днепросталь" даже ниже этой нормы, подчеркивает Д.Морозов. "Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около 1 млрд долл. в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины", - отметил он.

"Поэтому мы считаем нелогичным, что помимо собственных значительных инвестиций в снижение выбросов мы должны платить премию частным компаниям, которые построили объекты "зеленой" энергетики", - резюмировал финдиректор "Интерпайпа".

МинПром

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