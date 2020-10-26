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Укртранснафта запускает в эксплуатацию участок нефтепровода Дружба

26.10.20 12:19 , РБК Украина
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АО "Укртранснафта" введет в эксплуатацию участок выноса нефтепровода "Броды-Госграница" ("Дружба"), построенный более 10 лет назад с целью повышения уровня техногенно-экологической безопасности. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, постановление правительства позволяет принять в эксплуатацию обходную трассу нефтепровода, которую предприятие построило для минимизации рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов Львовской области и Западного региона Украины.

По данным пресс-службы, на этом участке нефтепровод проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла и частично проходит в пределах второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод. Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. водопользователей в Львове, Трускавце, Моршине и Стрые и Дрогобыче.

В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в подрусловые сооружения водозабора. По этим причинам "Укртранснафта" в 2006 году решила вынести обе нитки нефтепровода "Броды - Госграница" на участке км 157 - км 165 со второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода.

В конце 2008 года строительство остановилось из-за изменения земельного законодательства, хотя на время приостановки строительства строительно-монтажные работы были практически завершены. Ввод в эксплуатацию задержался на 10 лет из-за сложности оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построен новый участок нефтепровода, сообщили в "Укртранснафте".

"Решение правительства позволяет ввести новый участок в эксплуатацию и присоединить ее к действующему нефтепроводу "Броды-Госграница" в максимально сжатые сроки", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Как сообщалось, в июне 2020 года "Укртранснафта" впервые транспортировала нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

МинПром

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