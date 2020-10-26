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Доля электрометаллургов в тарифе на передачу э/энергии Укрэнерго является незначительной

26.10.20 12:05
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В совокупном тарифе "Укрэнерго" за услуги транспортировки доля электрометаллургических предприятий является незначительной. Об этом заявил финансовый директор трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов в колонке на страницах издания "Экономическая правда".

Д.Морозов обратил внимание на то, что электрометаллурги производят всего 6% из общего объема стальной выплавки в Украине. При этом, если сложить объемы потребления э/энергии всех электрометаллургических заводов, то их общая доля не превысит и 1% от общего потребления в стране.

"Соответственно, в совокупном тарифе "Укрэнерго" за услуги транспортировки их доля будет незначительной. Поэтому никакого влияния на сбор средств от тарифа на транспортировку электрометаллурги не оказывают", - акцентировал он.

Д.Морозов также отметил, что только 40% объема потребления э/энергии компанией "Интерпайп" попадает под потенциальное действие льготы для "зеленой металлургии". В то же время 60% объема приходится на предприятия, которые выпускают стальные трубы, ж/д колеса и прочую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Финдиректор "Интерпайпа" также обратил внимание на то, что во многих странах применяется подход, при котором промышленные потребители освобождаются от "зеленого" тарифа.

"Например, в Германии при определенных условиях освобождают от доплаты за "зеленый" тариф экспортеров, которым необходимо конкурировать на внешних рынках, где сегодня идет тяжелая торговая война и каждый доллар в себестоимости может принести успех или поражение. Другая разновидность европейского подхода – освобождение от уплаты "зеленого тарифа" предприятий с минимальными выбросами CO2 или без таковых вообще", - отметил Д.Морозов.

МинПром

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