В Канаде решили снять ограничения на добычу нефти Канадская провинция Альберта в следующем месяце отменит ограничения на добычу нефти, введенные правительством в прошлом году с целью повышения рыночных цен.



Об этом заявили в Министерстве энергетики Альберты.



"Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, оно не будет вводить ограничений", - говорится в сообщении.



Сообщается, что правительство внимательно следит за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции.



"Действующие прогнозы указывают, что запасы будут оставаться низкими, а экспортная способность - достаточной, чтобы дать системе возможность эффективно работать в 2021 году", - отметили в министерстве.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



