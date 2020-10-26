В Канаде решили снять ограничения на добычу нефти

Канадская провинция Альберта в следующем месяце отменит ограничения на добычу нефти, введенные правительством в прошлом году с целью повышения рыночных цен.
Об этом заявили в Министерстве энергетики Альберты.
"Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, оно не будет вводить ограничений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правительство внимательно следит за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции.
"Действующие прогнозы указывают, что запасы будут оставаться низкими, а экспортная способность - достаточной, чтобы дать системе возможность эффективно работать в 2021 году", - отметили в министерстве.