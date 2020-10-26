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В Канаде решили снять ограничения на добычу нефти

26.10.20 11:40 , Экономическая правда
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Канадская провинция Альберта в следующем месяце отменит ограничения на добычу нефти, введенные правительством в прошлом году с целью повышения рыночных цен.

Об этом заявили в Министерстве энергетики Альберты.

"Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, оно не будет вводить ограничений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правительство внимательно следит за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции.

"Действующие прогнозы указывают, что запасы будут оставаться низкими, а экспортная способность - достаточной, чтобы дать системе возможность эффективно работать в 2021 году", - отметили в министерстве.

МинПром

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