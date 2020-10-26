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Индия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спроса

26.10.20 11:23 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Joint Plant Committee, подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в сентябре 2020 г. национальный экспорт готовой стальной продукции (без учета полуфабрикатов) снизился на 16,8% по сравнению с августом и на 15,2% по сравнению с сентябрем 2019 г. до 864 тыс. т.

Как отмечают индийские источники, это произошло вследствие активизации внутреннего спроса на стальную продукцию. В частности, производство транспортных средств (включая двухколесные) в сентябре превысило на 12 % показатель аналогичного месяца прошлого года.

Всего за первую половину 2020/2021 финансового года (апрель/март) индийский экспорт готовой стальной продукции достиг 6,54 млн. т, что на 66,3% больше, чем в тот же период годичной давности. Однако, если считать и полуфабрикаты, объем внешних поставок за шесть месяцев превысит 10,4 млн. т.

Крупнейшим покупателем индийского проката в апреле-сентябре выступил Китай, куда было отправлено 1,90 млн т готовой стальной продукции и не менее 3 млн т заготовки. В 2019 г. индийская сталь в КНР практически не поставлялась. Объем экспорта во Вьетнам составил 1,61 млн т, на 54,8% больше, чем годом ранее.

Почти 70% индийского экспорта готовой продукции пришлось на горячекатаный прокат. Его внешние продажи за шесть месяцев составили 4,49 млн т, что почти в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Между тем импорт стальной продукции в Индию в апреле-сентябре упал на 50,6% по сравнению с уровнем годичной давности, до 1,99 млн т. В сентябре закупки сократились на 41,4%, до около 320 тыс. т.

МинПром

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