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Трубоукладчик Северного потока-2 отправился к месту работ

26.10.20 11:04 , Интерфакс
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трехнедельного пребывания поблизости от Калининграда отошло от места стоянки и движется на запад, свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов.

Пунктом назначения экипаж указывает германский порт Мукран, где судно находилось с мая по октябрь. В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока-2".

Сейчас судно полным ходом идет мимо берегов Польши, мимо Гданьска. Аналогичным курсом сейчас движутся и вспомогательные суда "Умка" и "Финвал".

В районе Калининграда "Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток-2", сообщал "Интерфаксу" источник в морской отрасли Калининградской области. Экипажи судов проводили так называемое слаживание и тренировки по совместному маневрированию, ведению работ по укладке подводного трубопровода.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В интервью журналу "Газпром" на прошлой неделе зампред правления ПАО "Газпром", гендиректор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Е.Бурмистрова.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США принял решение расширить санкции против российского масштабного проекта. Они будут распространятся также на те фирмы, которые принимают участие в модернизации и установке оборудования на судах для укладки "Северного потока-2". Кроме того, под американский удар попадут фирмы, которые финансируют суда.

МинПром

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