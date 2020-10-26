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Liberty Steel перезапустила два завода в Индии

26.10.20 10:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Британская компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу GFG Alliance, возобновила производство на предприятиях Adhunik Metaliks и Zion Steel в Индии, приобретенных в феврале текущего года за 4,25 млрд рупий (59,6 млн долл.).

Завод Adhunik, расположенный в штате Одиша, включает модуль по производству восстановленного железа мощностью 300 тыс. т в год, небольшую доменную печь, электропечь и электростанцию на 34 МВт. Предприятие может выплавлять до 500 тыс. т стали в год. Zion Steel располагает мощностями по выпуску 400 тыс. т качественного сортового проката.

Компания объявила о банкротстве в 2018 г. Ее задолженность достигала 50 млрд рупий (680 млн долл.). Более двух лет предприятия простаивали. Как сообщает Liberty Steel, работы по их восстановлению начались в мае после выхода Индии из самой жесткой стадии карантина.

В дальнейшем британская компания планирует модернизировать Adhunik в рамках концепции Greensteel. Это означает, что она будет выплавлять сталь из вторичного сырья с минимумом выбросов углекислого газа и использовать возобновляемую энергию.

МинПром

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