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В США могут закрыть самый современный завод по выпуску алюминия

26.10.20 10:31 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская компания Century Aluminum заявила, что может закрыть алюминиевый завод Mt. Holly в штате Южная Каролина в конце текущего года, если за это время ей не удастся заключить новый контракт на снабжение электроэнергией.

Нынешний контракт с местной энергетической компанией Santee Cooper истекает как раз в конце 2020 г. И Century Aluminum пока не может получить устраивающие ее тарифы на электроэнергию.

Завод Mt. Holly проектной мощностью 229 тыс. т в год является самым современным производителем алюминия в США. Компания Century Aluminum утверждает, что если бы не высокие тарифы на электроэнергию, он бы отличался и наименьшими затратами.

В настоящее время Century ведет кампанию в СМИ, заявляя, что закрытие предприятия станет сильнейшим ударом по американской алюминиевой отрасли, в которой остались только шесть заводов по производству первичного алюминия. При этом, по словам ее представителей, некоторые иностранные компании, поставляющие металл в США, получают государственную поддержку в виде льготных тарифов на электроэнергию.

МинПром

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