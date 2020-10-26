В мире вырос спрос на алюминий Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики, за январь-август 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 1537 тыс. тонн (для 2019 года показатель составил 500 тыс. тонн).



Мировой спрос за 8 месяцев составил 42,79 млн. тонн, что на 0,203 млн. тонн или 0,48% больше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 3,81%.



Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия составила по итогам января-августа около 55% или 24,283 млн. тонн. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 8,9%.



В ЕС улучшили производственные показатели на 0,5% в годовом выражении, в NAFTA - на 4,5%.



За август 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5763,5 тыс. тонн, спрос - 5461,4 тыс. тонн.



МинПром



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