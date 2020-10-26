Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя

26.10.20 09:21
печать
размер текста:

Мариупольские предприятия группы "Метинвест" оборудуют прямой подачей кислорода 220 коек в четырех медицинских учреждениях города для более эффективного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На строительство новых кислородных постов компания направила 17 млн грн.

"Число заболевших COVID-19 и требующих лечения в стационаре, к сожалению, растет. И металлурги в очередной раз не остались в стороне и помогают Мариуполю бороться с пандемией. В максимально сжатые сроки мы оборудуем дополнительные кислородные точки в больницах города, без которых невозможно быстрое и эффективное лечение", – отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

Работы по подключению оборудования для дополнительной подачи кислорода уже ведутся. До конца октября в городской больнице №4 имени Мацука к имеющейся 41 оборудованной койке добавятся еще 90 точек подачи кислорода в трех отделениях.

В городской больнице №9 оборудуют 90 новых кислородных точек и всего их здесь станет 112. В Мариупольской горбольнице №1 подключат к кислороду 40 коек для лечения легочных заболеваний.

После окончания монтажных работ в мариупольских медучреждениях будет 323 койки с подключенными кислородными точками, а меткомбинат имени Ильича будет подавать больницам кислород в необходимом объеме до окончания пандемии.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь врачам спасать жизни людей. Не только оборудуем новые кислородные точки, но и обеспечиваем больницы жизненно необходимым кислородом в полном объеме. Я верю, что совместными усилиями бизнеса и города удастся сдержать распространение COVID-19 и обеспечить качественное лечение больных", - подчеркнул генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

Отметим, в марте группа "Метинвест" инвестировала 7 млн грн в обустройство точек обеспечения кислородом и проведение новых кислородопроводов в трех медучреждениях Мариуполя – в городских больницах №4 и №9, а также инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:40
В Канаде решили снять ограничения на добычу нефти
11:23
Индия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спроса
11:04
Трубоукладчик Северного потока-2 отправился к месту работ
10:54
Liberty Steel перезапустила два завода в Индии
10:47
Китай ввел санкции против трех американских компаний
10:31
В США могут закрыть самый современный завод по выпуску алюминия
10:10
Сбербанк России хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грн
09:51
В мире вырос спрос на алюминий
08:58
В Украине сложились все предпосылки для падения курса гривны - эксперт
08:42
Nucor планирует удвоить поставки стали для автопрома
08:04
Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин
23.10.20
18:50
Жеваго заявил о потенциальном мошенничестве со стороны Нафтогаза
17:52
Роботы могут оставить без работы по всему миру 800 млн человек
17:29
Украина и Китай будут сотрудничать в космосе
17:10
Украина нуждается в новой газодобыче и разведке недр – Шмыгаль
16:56
Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года
16:33
В России ожидают падения добычи угля и нефти
16:12
Налоговые органы ничего не знают о 5,6 млн украинцев
15:53
Украина потеряла позиции в мировом рейтинге производителей стали
15:34
Всемирный банк верит в перспективы нефти
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!