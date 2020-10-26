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В Украине сложились все предпосылки для падения курса гривны - эксперт

26.10.20 08:58
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В Украине огромную долю валютных поступлений в Украину составляли деньги, которые присылали домой украинские заробитчане. Однако сейчас украинские гастарбайтеры теряют работу из-за пандемии.

Как пишет в материале на Главреде директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, приток валюты в Украину от экспорта будет падать весь четвертый квартал, резко сократятся поступления от заробитчан.

"Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики", - считает он.

В то же время он не исключает, что к концу года печатный станок заработает с новой силой: "Беда только в том, что обеспечивать свеженапечатанную гривну нечем – нет не товаров и услуг, средний класс сдыхает. Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом успешно потрачены на дороги. Вот только кому нужны дороги в период пандемии? Рефрижератором, которые будут возить трупы умерших от коронавируса по этим дорогам?".

По мнению экономиста, в Украине сложились все предпосылки – и субъективные, и объективные – для падения курса гривны: "Следует вспомнить и заявление Зеленского, который сказал, что доллар может стоить и 30 гривен. Однако я думаю, что уже в ближайшее время нас вполне может ждать курс 39,5 гривен за доллар. Власти сейчас просто нечем сдерживать обвал: нет ни золотовалютных запасов, ни источников их пополнения, ни источников реальной валюты (как только закончатся выборы, приток валюты, который шел на разные партии и кандидатов, прекратится)".

МинПром



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