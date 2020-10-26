Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин

26.10.20 08:04
печать
размер текста:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространения COVID-19. Об этом Шмыгаль заявил журналистам после голосования во Львове.

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", - сказал Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

"Конечно, в тех областях - а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, - мы готовим развертывание мобильных госпиталей", - добавил Шмыгаль.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:40
В Канаде решили снять ограничения на добычу нефти
11:23
Индия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спроса
11:04
Трубоукладчик Северного потока-2 отправился к месту работ
10:54
Liberty Steel перезапустила два завода в Индии
10:47
Китай ввел санкции против трех американских компаний
10:31
В США могут закрыть самый современный завод по выпуску алюминия
10:10
Сбербанк России хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грн
09:51
В мире вырос спрос на алюминий
09:21
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
08:58
В Украине сложились все предпосылки для падения курса гривны - эксперт
08:42
Nucor планирует удвоить поставки стали для автопрома
23.10.20
18:50
Жеваго заявил о потенциальном мошенничестве со стороны Нафтогаза
17:52
Роботы могут оставить без работы по всему миру 800 млн человек
17:29
Украина и Китай будут сотрудничать в космосе
17:10
Украина нуждается в новой газодобыче и разведке недр – Шмыгаль
16:56
Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года
16:33
В России ожидают падения добычи угля и нефти
16:12
Налоговые органы ничего не знают о 5,6 млн украинцев
15:53
Украина потеряла позиции в мировом рейтинге производителей стали
15:34
Всемирный банк верит в перспективы нефти
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!