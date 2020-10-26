Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространения COVID-19. Об этом Шмыгаль заявил журналистам после голосования во Львове.



"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", - сказал Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.



Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.



"Конечно, в тех областях - а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, - мы готовим развертывание мобильных госпиталей", - добавил Шмыгаль.



МинПром



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