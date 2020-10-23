Роботы могут оставить без работы по всему миру 800 млн человек Около четверти мировой рабочей силы может потерять свою работу из-за достижений в автоматизации. Об этом говорится в оценках Bloomberg Economics.



Экономисты Bloomberg указывают, что больше всего от роботизации могут пострадать страны Персидского залива, Чехия, Словакия и Япония. Причиной является наличие большой части несложной рутинной работы в общей рабочей силе этих стран. Такую занятость легче заменить автоматизированными процессами.



Ранее ожидалось, что роботы заменят преимущественно сегмент низкоквалифицированной работы. Речь идет также и о процессах, которые можно разложить на несложные механические шаги. Такая работа свойственна людям со средним уровнем доходов, что может привести к увеличению экономического неравенства в обществе.



Среди положительных последствий развития технологий исследователи называют уменьшение негативного влияния на экономики этих стран из-за стремительного старения населения.



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