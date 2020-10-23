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Украина и Китай будут сотрудничать в космосе

23.10.20 17:29 , РБК Украина
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Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли. Программа состоит из 69 совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Указано, что 22 октября состоялось заседание украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области космоса Комиссии по вопросам сотрудничества между правительствами Украины и КНР.

"Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более чем 70 млн долл.", - указано в сообщении.

Кроме того, стороны подписали договор о создании совместной лаборатории космической науки.

Украина и Китай также договорились укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения.

Напомним, в начале июня Китай отправил в космос два спутника. Аппараты, которые несла ракета Long March-2D, были успешно доставлены на орбиту.

МинПром

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