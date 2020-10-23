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Украина нуждается в новой газодобыче и разведке недр – Шмыгаль

23.10.20 17:10 , Укринформ
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Украинский энергетический рынок формирует достаточный спрос на новую газодобычу и разведку недр. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с членами Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции и инвесторами - победителями конкурсов соглашений о распределении продукции, информирует Правительственный портал.

"Правительство уверено, что украинский энергетический рынок остается привлекательным в ближайшей перспективе и формирует достаточный спрос на новую газодобычу и разведку недр", - отметил премьер-министр.

По словам Д.Шмыгаля, соглашения о распределении продукции - это инструмент привлечения значительных инвестиций в национальную нефтегазовую отрасль. Межведомственной комиссией и инвесторами проведена значительная работа по разработке их проектов.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство заинтересовано и нацелено не только на заключение соглашений о распределении продукции, но и на их успешную реализацию.

"Подписание этих договоренностей станет примером улучшения инвестиционного климата в Украине и будет еще одним весомым шагом на пути достижения энергетической независимости государства", - подчеркнул глава правительства.

Д.Шмыгаль также заметил, что для правительства важным приоритетом является достижение энергетической независимости, поскольку в Украине есть огромный потенциал для наращивания газодобычи и эффективного использования инфраструктуры.

По итогам совещания премьер-министр поручил Министерству энергетики, Министерству юстиции, Министерству финансов, Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ускорить работу для заключения соответствующих соглашений.

МинПром

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