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Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года

23.10.20 16:56 , ГМК Центр
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Всемирный банк прогнозирует цены на железную руду на уровне 107 долл./т в 2020 году. Об этом говорится в обзоре Commodity Markets Outlook за октябрь, опубликованном на сайте кредитной организации.

В 2021 году цены на железную руду опустятся до 105 долл./т.

"Ожидается, что в 2020 году цены на железную руду останутся высокими – в среднем более чем на 7% выше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году прогнозируется снижение цен на 2% по мере постепенного восстановления поставок из Бразилии", − говорится в обзоре Всемирного банка.

Цены на руду в третьем квартале 2020 года выросли на 25% по сравнению со слабыми первым и вторым кварталами. Причины две – устойчивый рост спроса со стороны китайских сталелитейщиков и угроза перебоев в поставках.

Добыча железной руды в Бразилии сократилась из-за пандемии коронавируса и связанными с ней перебоями в поставках, а также в связи с ужесточением нормативных требований по добыче.

Всемирный банк отмечает восстановление добычи руды в Бразилии, но сомневается в значительном росте предложения в краткосрочной перспективе.

Отметим, что Fitch повысил прогноз цен на железную руду до 95 долл./т в 2020 году. Тем не менее в долгосрочной перспективе стоимость сырья сократится до 60 долл./т.

МинПром

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