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В России ожидают падения добычи угля и нефти

23.10.20 16:33 , Металлоснабжение и сбыт
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Добыча нефти в 2020 году, как ожидается, снизится примерно на 10% - до уровня около 507 млн тонн при изначальном плане 558-560 млн тонн, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В 2021-2023 годах в зависимости от ситуации восстановления темпов спроса планируется добыча на уровне от 518 до 560 млн тонн, то есть восстановление в этот период до тех уровней, которые были до пандемии", - отметил А.Новак.

При этом экспорт нефти из России в текущем году может составить 225 млн тонн, снизившись на 16,4%. "Что касается экспорта в 2020 году, по нашим оценкам, он составит 225 млн тонн нефти, это минус 16,4% по отношению к прошлому году. И мы планируем в 2020-2023 годах выйти на уровень, который был до пандемии - до 231-266 млн тонн", - сказал он.

А.Новак также сообщил, что добыча угля в РФ в 2020 г. будет ниже плана и сократится по сравнению с 2019 г. на 10,5%. "В 2021-2023 гг. показатель прогнозируется на уровне 390 млн тонн. Мы ожидаем восстановление в этот период объемов добычи угля", - сказал он. Экспорт угля в 2020 г. снизится на 13%, до 193 млн тонн, добавил министр.

В свою очередь Минэкономразвития в макропрогнозе на 2021-2023 гг. оценивало снижение добычи в 2021 г. на 1,1%, в 2022 г. - на 0,3%. В 2023 г. ожидается нулевая динамика год к году. Ранее Минэнерго РФ также оценивало сокращение поставок российского угля на экспорт в 2020 г. в диапазоне 10-22%. В основном снижение произойдет за счет западного направления.

По словам главы Минэнерго, сокращение спроса на электроэнергию в 2020 году ожидается на уровне показателя девяти месяцев - 2,3%. "Потребление электроэнергии (за 9 месяцев) в единой энергосистеме России снизилось примерно на 2,3%. Мы ожидаем до конца года примерно такое же снижение спроса", - отметил он. Уровень собираемости платежей сейчас составляет 97%. По словам министра, в среднем по году уровень платежной дисциплины ожидается в районе 97-98%.

Ранее ведомство приводило прогноз сокращения потребления на уровне 2,4%. Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает снижения энергопотребления на 3,6% к уровню 2019 года. "В 2020 г. на снижение выработки электроэнергии уже оказали влияние теплая зима сезона 2019-2020 годов и снижение спроса во время введенных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции", - отмечалось в макропрогнозе.

МинПром

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