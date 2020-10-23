Налоговые органы ничего не знают о 5,6 млн украинцев Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.



"Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", – сказал А.Любченко.



Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС – 37,6 млн.



"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты – 11,6 млн граждан на 1,15 трлн грн, причем 2,1 млн - это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", – пояснил А.Любченко.



"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и так далее)", – уточнил глава Налоговой.



Согласно данным Пенсионного фонда размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ – 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году – 3,083 тыс. грн.



"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", – добавил А.Любченко.



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