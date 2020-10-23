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Украина потеряла позиции в мировом рейтинге производителей стали

23.10.20 15:53 , uaprom.info
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Мировое производство стали в сентябре 2020 года составило 156,4 млн  тонн, что на 2,9% больше по сравнению с сентябрем 2019 года, сообщает Worldsteel.

Производство стали за девять месяцев составило 1347,4 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Первая тройка выглядит так: Китай произвел 92,6 млн тонн стали в сентябре, что на 10,9% больше, чем в сентябре 2019 года. Индия сократила производство на 2,9%, до 8,5 млн тонн. Япония выплавила 6,5 млн тонн стали - на 19,3% меньше, чем в сентябре 2019 года. Производство стали в Южной Корее в сентябре выросло на 2,1%, до 5,8 млн тонн. Россия выплавила 5,860 млн тонн, что на 0,8 % больше, чем год назад.  

Германия произвела 3 млн т стали в сентябре 2020 года (-9,7%), Италия 1,8 млн тонн стали (-18,7%), Франция - 1 млн тонн стали (-20,1%), Испания - 0,9 млн т (-20,7%).

Украина произвела 1,7 млн т стали в сентябре 2020 года, что на 5,4% меньше, чем в сентябре 2019 года (13-е место).

США произвели 5,7 млн тонн стали, что на 18,5% меньше. Производство стали в Турции составило 3,2 млн тонн (+18%). Бразилия произвела 2,6 млн тонн стали (+7,5%).

МинПром

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