Запорожогнеупор модернизирует газоочистку за 12 млн грн ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейший производитель огнеупоров в Украине, инвестировал 12 млн грн в модернизацию газоочистного оборудования – рукавных фильтров с импульсной регенерацией – на участке производства шамотных изделий алюмосиликатного цеха.



Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.



Предприятие уже приступило к активной фазе монтажа газоочистного оборудования. Работы осуществляются согласно программы экологической модернизации "Запорожогнеупора".



Ввод в эксплуатацию оборудования обеспечит очистку воздуха от пыли – до 20 мг/м³. Вся уловленная пыль будет повторно возвращаться в производство.



"За последние пять лет наше предприятие инвестировало в экологические проекты поддержания состояния оборудования более 30 млн грн. Установка газоочисток нового поколения позволит снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить условия труда на участках алюмосиликатного цеха", – отметил Сергей Гоман, гендиректор "Запорожогнеупора".



Монтажные работы планируется завершить до конца 2020 года.



В 2019 году "Запорожогнеупор" освоил девять новых видов огнеупорной продукции под запросы металлургических предприятий Украины. Продукция успешно проходит испытания на меткомбинатах.



"Запорожогнеупор" – крупнейший производитель огнеупоров в Украине. По итогам 2019 года предприятие произвело 107,03 тыс. т формованных огнеупоров – это на 18% больше, чем годом ранее.



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