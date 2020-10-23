Выплавка стали в Японии упала на 19% В течение сентября 2020 года металлургические предприятия Японии выплавили 6,486 млн тонн стали.



Снижение объемов производства в годовом сопоставлении составляет 19,3%, но по сравнению с августом результаты улучшились на 0,6%, сообщается в материалах Japan Iron and Steel Federation.



За январь-сентябрь японские металлурги произвели 61,208 млн тонн стали — на 19,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. С начала финансового года (апрель-сентябрь) показатели снизились на 26,8%, до 37,095 млн тонн.



Производство горячекатаного проката в Японии за сентябрь составило 5,849 млн. тонн — на 0,3% меньше к августу и на 16% по сравнению с сентябрем прошлого года. За 9 месяцев объемы сократились на 18,7%, до 54,219 млн. тонн.



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