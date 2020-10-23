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Свыше 60 предприятий Укроборонпрома будут корпоратизированы

23.10.20 14:12 , Укринформ
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Свыше 60 предприятий из 137, которые входят в систему Укроборонпрома, будут корпоратизированы. Об этом сказал на пресс-конференции в Укринформе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Свыше 60 предприятий составят будущее лицо оборонно-промышленного комплекса Украины, все они будут корпоратизированы. Преобразованы из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества", - сказал он.

После этого планируется создать 9 холдинговых компаний по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, авиаремонтные системы. Эти шесть холдинговых компаний войдут в состав государственной холдинговой компании с предварительным названием "Оборонительные системы Украины".

Три другие холдинговые компании - "Антонов", авиадвигателестроение и ракетно-технический центр "Южный" - войдут в состав второй государственной холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины".

По словам О.Уруского, таким образом в результате будут созданы две государственных холдинговых компании - одна в составе шести, другая - трех холдинговых компаний. В них будет внедрена корпоративная система управления. То есть и в одной, и в другой холдинговой компаниях будет независимый наблюдательный совет. "100 % акций пока останутся в государстве, управлять этими акциями будут государственные холдинговые кампании", - уточнил вице-премьер.

Он также сообщил, что 21 предприятие, которое входило в систему "Укроборонпрома", сейчас находится на оккупированной территории. "Но они находятся в поле нашего внимания, и после освобождения территорий будем решать вопрос, что с ними делать", - сказал О.Уруский.

По его словам, 19 убыточных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества. "Есть и предприятия, которые не имеют заказов, но имеют серьезные активы. Такие предприятия нужно продать, а деньги направить в оборонный фонд", - сказал О.Уруский.

МинПром

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