Безуглеродная экономика невозможна без огромных инвестиций в горнодобычу Переход к безуглеродной экономике в рамках борьбы с глобальным потеплением потребует резкого роста потребления таких металлов как алюминий, медь, никель, кобальт и литий, отмечает британская консалтинговая компания Wood Mackenzie.



По ее оценкам, чтобы обеспечить растущий спрос на эти металлы, используемые в альтернативной энергетике и электромобилях, в ближайшие 15 лет необходимо инвестировать в их добычу и производство около 1 трлн долл.



Это почти в два раза превышает сумму, которая была вложена в предприятия этих секторов горнодобывающей отрасли и цветной металлургии за предыдущие 15 лет.



При этом, как отмечает вице-президент Wood Mackenzie по металлургии и горнодобывающей отрасли Джулиан Кеттл, в настоящее время инвестиционный климат не благоприятствует этим вложениям. Цены на такие металлы, как алюминий и литий, находятся на сравнительно низком уровне, предложение в данный момент превышает спрос, поэтому компании не хотят инвестировать в новые мощности.



Кроме того, добыча руд и производство цветных металлов сопряжены со значительными выбросами углекислого газа. Поэтому многие западные компании неохотно вкладывают средства в новые проекты, опасаясь критики со стороны собственных акционеров. А борьба с выбросами приводит к росту затрат.



По мнению Дж.Кеттла, рост цен на металлы и стремление к снижению выбросов приведут к увеличению объемов переработки цветного лома. Однако далеко не во всех случаях вторичные металлы могут заменить первичные.



Поэтому отрасль находится в противоречивом положении. С одной стороны, переход к безуглеродной экономике в западных странах в перспективе создаст повышенный спрос на металлы. Например, по мнению главы Glencore Айвена Глазенберга, потребление никеля может увеличиться в два раза к 2040 г. Но, с другой, дефицит металлов и увеличение их стоимости могут сорвать планы борцов с глобальным потеплением.



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