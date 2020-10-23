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ЗАЗ показал новый автомобиль на платформе Chery M11

23.10.20 13:09 , Бизнес Цензор
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Запорожский автомобилестроительный завод официально представил новое авто на базе "Славуты". Автомобиль нового поколения ZAZ Slavuta Nova был представлен на выставке "Столичное автошоу" в Киеве, сообщает ТСН.

Хэтчбек может поступить в продажу не раньше, чем через полтора года.

Новая модель автомобиля создана на платформе популярного китайского хэтчбека Chery M11. Под капотом разместился 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого составляет 93 л.с. Вместе с тем он имеет пятиступенчатую механическую коробку передач.

В своей первой генерации Slavuta, созданная на основе "Таврии", выпускалась с 1999 по 2011 года.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

Как сообщалось, Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.

МинПром

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