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За 9 месяцев выпуск ферросплавов ЗЗФ упал на 23%

23.10.20 12:52 , ГМК Центр
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Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-сентябре 2020 года снизил производство ферросплавов на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 153,3 тыс. т. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

ЗЗФ за 9 месяцев снизил производство силикомарганца на 34,6%, до 71,65 тыс. т. Производство ферросилиция упало на 20,4%, до 44,88 тыс. т. Производство ферромарганца выросло на 23%, до 34,56 тыс. т.

Завод сократил производство марганца металлического на 56,8% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года – до 2,21 тыс. т.

В сентябре произведено 14,42 тыс. т ферросплавов, тогда как в августе – 14,55 тыс. т.

По итогам 2019 года ЗЗФ увеличил производство ферросплавов на 1,9% по сравнению с 2018 годом – до 250,91 тыс. т. Выпуск силикомарганца вырос на 17,2%, до 145,21 тыс. т, а производство ферросилиция упало на 17,1%, до 62,56 тыс. т.

Запорожский завод ферросплавов (ЗФЗ) – один из трех производителей ферросплавов в Украине. Производит марганцевые и кремниевые сплавы (ферросиликомарганец, ферросилиций, ферромарганец), которые используются в металлургической промышленности для раскисления и легирования стали, сплавов, чугуна.

Поставщики сырья – украинские компании: Покровский ГОК, Марганецкий ГОК, "Азовсталь", Авдеевский КХЗ, Новотроицкое РУ и др.

МинПром

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