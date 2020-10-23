Ограничивать срок эксплуатации вагонов надо только с учетом технического состояния – УЗА Украинская зерновая ассоциация поддерживает другие отраслевые ассоциации, которые высказались против необоснованного ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов на железной дороге. УЗА считает, что прекращение эксплуатации вагонов должно определяться их техническим состоянием, а не предельным сроком эксплуатации. Об этом заявил на совместной пресс-конференции отраслевых ассоциаций и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, сообщает пресс-служба ведомства.



Такая политика позволит постепенно выводить из эксплуатации аварийные и непригодные к грузовых перевозок вагоны и их замену на новые.



"Сегодня на зерновом рынке перевозок есть около 30-32 тыс. зерновозов, треть из которых - 10-11 тыс. - это зерновозы "Укрзализныци" с солидным сроком эксплуатации, 90% которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Списание 20-30% парка зерновозов не приведет к дефициту вагонов на рынке, однако механизмы обновления парка нужно запускать рыночными методами, а не административными. Рынок уже доказал, что готов обновлять парк", - отметил С.Иващенко.



Этому способствовала как государственная программа по компенсации стоимости строительства нового зерновоза, так и технологичность новых вагонов. Так, новый вагон способен вместить и перевозить на 20-30% больше зерна, что удешевляет перевозки тонны зерна. Такое уменьшение стоимости логистики дополнительно стимулирует обновление парка вагонов.



"Списывать вагоны зерновозы только из-за срока эксплуатации – это не европейская практика. Основным фактором должен быть техническое состояние. Так, вагоны-зерновозы, прошедшие технический контроль и которым продлен срок эксплуатации - должны иметь возможность транспортировать зерно независимо от срока эксплуатации", - отметил представитель УЗА.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



