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Ограничивать срок эксплуатации вагонов надо только с учетом технического состояния – УЗА

23.10.20 12:26 , agropolit.com
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Украинская зерновая ассоциация поддерживает другие отраслевые ассоциации, которые высказались против необоснованного ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов на железной дороге. УЗА считает, что прекращение эксплуатации вагонов должно определяться их техническим состоянием, а не предельным сроком эксплуатации. Об этом заявил на совместной пресс-конференции отраслевых ассоциаций и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая политика позволит постепенно выводить из эксплуатации аварийные и непригодные к грузовых перевозок вагоны и их замену на новые.

"Сегодня на зерновом рынке перевозок есть около 30-32 тыс. зерновозов, треть из которых - 10-11 тыс. - это зерновозы "Укрзализныци" с солидным сроком эксплуатации, 90% которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Списание 20-30% парка зерновозов не приведет к дефициту вагонов на рынке, однако механизмы обновления парка нужно запускать рыночными методами, а не административными. Рынок уже доказал, что готов обновлять парк", - отметил С.Иващенко.

Этому способствовала как государственная программа по компенсации стоимости строительства нового зерновоза, так и технологичность новых вагонов. Так, новый вагон способен вместить и перевозить на 20-30% больше зерна, что удешевляет перевозки тонны зерна. Такое уменьшение стоимости логистики дополнительно стимулирует обновление парка вагонов.

"Списывать вагоны зерновозы только из-за срока эксплуатации – это не европейская практика. Основным фактором должен быть техническое состояние. Так, вагоны-зерновозы, прошедшие технический контроль и которым продлен срок эксплуатации - должны иметь возможность транспортировать зерно независимо от срока эксплуатации", - отметил представитель УЗА.

МинПром

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