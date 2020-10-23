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Россия намерена в декабре закончить строительство еще одной части Турецого потока

23.10.20 12:05 , Бизнес Цензор
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Завершение работ по строительству новых газотранспортных мощностей в Болгарии, по которым газ из России через Турцию должен прийти в Сербию, намечено на середину декабря, сообщает болгарское издание Capital.

Национальный газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписал с подрядчиком Arkad дополнение к контракту, предусматривающее завершение работ 15 декабря, тогда как ранее было 4 июня. Подрядчик объяснил срыв графика чрезвычайной ситуацией в связи с коронавирусом и задержкой поставок оборудования из Италии. Штрафы за задержку строительства не предусмотрены, сумма контракта осталась прежняя - 1,32 млрд евро.

Субподрядчиками строительства, по данным Capital, выступают компании из России и Беларуси. А самим консорциумом Arkad, который ранее позиционировался как саудовский, руководит гражданин России Юрий Швецов, пишет газета.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Газопровод, который в Софии называют не "Турецкий поток", а "Балканский поток", протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия давно отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м - на выходе).

МинПром

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