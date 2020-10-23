Украина начала расходовать рекордные объемы газа

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 22 октября 2020 года составлял 28 410,14 млн кубометров. По сравнению с 21 октября он сократился на 17,57 млн кубометров. Об этом сообщается на сайте "Укртрансгаза".



Таким образом, Украина начала отбор газа из подземных хранилищ и проводит закачку. Максимум газа в подземных хранилищах был достигнут 20 октября - 28 439,73 млн кубометров.



Отметим, в начале октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Как отметили в "Укртрансгазе", Украина может получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом. В компании исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС.



Напомним, по данным Минэнерго, в отопительный сезон Украина входит с рекордными запасами топлива.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...