Мининфраструктуры выступает за максимальную локализацию производства электровозов в Украине

Максимальная локализация производства современных электровозов в Украине остается главным приоритетом в обновлении подвижного состава "Укрзализныци", заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с представителями компании Alstom.



Министр поблагодарил представителей компании за внимание и заинтересованность в сотрудничестве с украинской железной дорогой в вопросе обновлении ее тягового подвижного состава.



Он также отметил, что Украина открыта для реализации новых инициатив, призванных создавать и развивать современную железнодорожно-транспортную инфраструктуру и готова в полной мере использовать свой транзитный потенциал на крупнейших международных транспортных коридорах.



В Мининфраструктуры напомнили, что ранее "УЗ" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка. В процессе реализации проекта ожидается достичь уровня локализации производства до 50%. В целом "Укрзализныцей" запланировано приобрести 205 новых магистральных электровозов, в том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).



Также напомним, что представитель Alstom Флоренс Дюфур заявляла, что компания готова сотрудничать с украинскими производителями комплектующих и компонентов в рамках процесса по внедрению принципа локализации машиностроительной продукции в Украине.



МинПром

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