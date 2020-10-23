ЗАлК возобновил выплавку алюминия ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) после продолжительного простая начало выплавлять алюминий из вторичных металлов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Интерфакс-Украина.



"Сегодня выплавили 300 кг алюминия из вторичного сырья – лома алюминия", - сказал источник.



По его словам, этого произошло после длительного простоя в производственной деятельности: "До этого мы давно не выплавляли алюминий", - констатировал источник.



По его словам, выплавка всего 300 кг не означает возобновления производства в промышленных объемах. "Пока стабильных перспектив не предвидится", - резюмировал собеседник агентства.



ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.



Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.



В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.



По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.



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