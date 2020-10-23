Стальные ассоциации призывают сократить избыточные метмощности Двадцать ведущих ассоциаций производителей стали из Северной и Южной Америк, Европы, Азии и Африки, включая ОП "Укрметаллургпром", вновь призвали правительства металлургических стран активизировать свою деятельность в рамках Глобального форума по избыточным сталеплавильным мощностям (ГФИСМ). Об этом сообщает пресс-служба украинской стальной ассоциации.



"Производители стали во всем мире крайне озабочены недавним проявлением перепроизводства стали в условиях резкого снижения потребности в ней, усугубленной пандемией COVID-19, что, по сути, обращает вспять тенденции к постепенному сокращению избыточных мощностей, наблюдавшейся в течение последних трех лет после создания ГФИСМ (2016-2019 гг.)", - говорится в обращении.



Ассоциации отмечают неравномерность в восстановлении макроэкономических условий и мирового производства стали и выражают особую обеспокоенность возможной дестабилизацией международных стальных рынков.



В то же время, металлурги одобряют обязательства, принятые на себя участниками форума по обеспечению прозрачности региональных рынков и развитию производственных мощностей, а также по анализу увеличения промышленных активов на основе принципов и рекомендаций, заложенных в Берлинском министерском отчете.



Однако, по мнению ассоциаций, масштабы существующих избыточных сталеплавильных мощностей требуют более решительных мер в обеспечении политики прозрачности деятельности ГФИСМ.



В связи с этим, ассоциации производителей стали призывают правительства стран-участников Форума разработать более строгие правила в отношении промышленных субсидий и других видов поддержки, способствующих сохранению избыточных мощностей и искажающих рынок, поддерживать эффективные торговые меры, обеспечивающие равные условия для всех участников рынка и базирующиеся на рыночных принципах справедливой торговли, обеспечить углубленный анализ движущих сил развития сталеплавильных мощностей для выявления случаев субсидирования и нерыночных инвестиций, сформировать достоверный прогноз спроса на сталь на тех рынках, куда планируется вкладывать инвестиции, повысить эффективность по обеспечению прозрачности деятельности за счет усиления коммуникационной открытости и информированности общественности, информировать лидеров "большой двадцатки" о необходимости расширения усилий в решении проблемы избыточных сталеплавильных мощностей.



Также ассоциации обратились к правительствам, не участвующим в работе Форума, с призывом к возобновлению активного участия в его деятельности. "Действенное преодоление глобального кризиса в стальной промышленности, отмечается в заявлении, отвечает интересам всех экономик, производителей и потребителей стали во всем мире, и требует активных шагов со стороны участников G20".



МинПром



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