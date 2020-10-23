Китай вышел на пик производства стали Производство стали в Китае достигло пика, а затем будет постепенно снижаться, сообщил Ли Синьчуан, вице-президент китайской металлургической ассоциации CISA.



По его словам, китайские компании будут расширять выпуск высококачественной стальной продукции, тогда как производство массовых категорий проката уменьшится. Соответственно, снизится металлоемкость национальной экономики.



В то же время существенного падения производства не произойдет. Выплавка стали стабилизируется на высоком уровне на длительный период благодаря спросу со стороны строительного сектора и промышленности.



На ближайшие месяцы Ли Синьчуан прогнозирует сокращение выпуска стальной продукции, так как избыточное производство привело к накоплению складских запасов, снижению цен и падению рентабельности металлургических компаний. Кроме того, к концу текущего года Китай снова превратится в крупного нетто-экспортера стали.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



