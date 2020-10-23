Минэкономики раскритиковало закупку Киевом белорусских автобусов Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство не поддерживает решение КГГА закупить 200 белорусских автобусов без тендера, сообщило министерство на сайте в четверг вечером.



"Минэкономики категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции", - отмечается в релизе.



Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации, указано в сообщении.



"К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка", - отметило министерство.



Как сообщалось, 20 октября Киев получил 50 новых автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ), до конца 2020 года будет поставлено еще 150. Указанные 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга, 50 из них уже вышли на маршруты.



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