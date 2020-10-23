Метинвест сконцентрировал 97% акций ДКХЗ Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ", Каменское, ранее – Днепродзержинск Днепропетровской обл.) и намерен выкупить остающиеся акции у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.



Согласно информации ЧАО "ДКХЗ ", эмитент получил 21 октября уведомление от компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии.



При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. штук акций) до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.



Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.



Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании ст.68 и 69 закона "Об акционерных обществах").



Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ" и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Группа "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций ДКХЗ. Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений. До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.



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