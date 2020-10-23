Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест сконцентрировал 97% акций ДКХЗ

23.10.20 08:57 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ", Каменское, ранее – Днепродзержинск Днепропетровской обл.) и намерен выкупить остающиеся акции у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно информации ЧАО "ДКХЗ ", эмитент получил 21 октября уведомление от компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии.

При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. штук акций) до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.

Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.

Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария на основании ст.68 и 69 закона "Об акционерных обществах").

Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ" и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Группа "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций ДКХЗ. Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений. До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:50
Жеваго заявил о потенциальном мошенничестве со стороны Нафтогаза
17:52
Роботы могут оставить без работы по всему миру 800 млн человек
17:29
Украина и Китай будут сотрудничать в космосе
17:10
Украина нуждается в новой газодобыче и разведке недр – Шмыгаль
16:56
Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года
16:33
В России ожидают падения добычи угля и нефти
16:12
Налоговые органы ничего не знают о 5,6 млн украинцев
15:53
Украина потеряла позиции в мировом рейтинге производителей стали
15:34
Всемирный банк верит в перспективы нефти
15:10
Запорожогнеупор модернизирует газоочистку за 12 млн грн
14:53
НАБУ не имело полномочий заявлять о 19 млрд грн убытков в деле Роттердам+
14:37
Выплавка стали в Японии упала на 19%
14:28
Турция сократила экспорт арматуры
14:12
Свыше 60 предприятий Укроборонпрома будут корпоратизированы
13:55
На украинских заправках дорожает топливо
13:51
При рассмотрении дела о хищениях на УЗ начались попытки давления на судей
13:30
Безуглеродная экономика невозможна без огромных инвестиций в горнодобычу
13:09
ЗАЗ показал новый автомобиль на платформе Chery M11
12:52
За 9 месяцев выпуск ферросплавов ЗЗФ упал на 23%
12:26
Ограничивать срок эксплуатации вагонов надо только с учетом технического состояния – УЗА
22.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!