Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Темпы падения промпроизводства чуть замедлились

22.10.20 18:05 , РБК
печать
размер текста:

Объемы промышленного производства в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,4%. Это меньше, чем в августе, когда было зафиксировано падение на 5,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь- сентябрь 2020 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года промпроизводство сократилось на 7,0%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,6%, в перерабатывающей промышленности - падение на 8,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 4,8%.

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%, в июне - на 5,6%, в июле - 4,2%, в августе - 5,3%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:50
В мире упало потребление лома
17:31
Thyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евро
17:04
Сталевары Ирана увеличили выпуск продукции на 9,16%
16:47
Коронавирус может спровоцировать экономическую пандемию
16:28
Порты Украины ударно переваливают нефтепродукты
16:10
Tokyo Steel решила не менять цены в ноябре
15:58
Интерпайп вышел на таиландский рынок пассажирских ж/д колес
15:49
С помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудник
15:30
В Мининфраструктуры надеются получить 9 млрд долл. от концессии автодорог
15:10
НБУ пересмотрел прогноз по инфляции
14:57
ММК нарастил прибыль до 1,56 млрд долл.
14:38
Ferrexpo задумалась о поставке окатышей в Китай контейнерными поездами
14:19
В Украине не будет жесткого карантина – Зеленский
14:02
Украина будет делать электромобили вместе с Нидерландами
13:45
Общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн из-за НКРЭКУ – исследование
13:23
Украина способна производить подвижной состав на уровне мировых стандартов
13:02
Итальянская меткомпания Lucchini отозвала иск к Северстали на 86 млн долл.
12:43
В Китае решили не сильно щемить металлургов зимой
12:25
Украина увеличила поставки газа в Венгрию почти в три раза
12:05
GFG Alliance замахнулась на производство 1 млн тонн алюминия
21.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!