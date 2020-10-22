В мире упало потребление лома Глобальное потребление лома в январе-июне 2020 года снизилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 209,8 млн т. Это рекордный показатель за все время.



Об этом свидетельствуют данные Bureau of International Recycling (BIP), сообщил Steel Orbis.



В частности, Китай за полгода сократил потребление металлолома на 7,3% по сравнению с январем-июнем 2019 года – до 93,75 млн т. Страна остается крупнейшим потребителем сырья в мире.



BIP прогнозирует рост электродугового производства в Китае, что будет стимулировать производство лома в течение следующего десятилетия.



За полгода потребление лома также сократилось: в странах ЕС – на 13,3%, до 39,8 млн т; в США – на 18,9%, до 20,2 млн т; в России – на 7,3%, до 13,6 млн т; в Турции – на 4,3%, до 13,6 млн т.



Крупнейшим экспортером лома в мире остается ЕС. За первое полугодие страны-члены сократили поставки на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 9,8 млн т.



Напомним, что Япония в январе-августе увеличила экспорт лома на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 670,6 тыс. т. Основные потребители японского сырья – Вьетнам, Южная Корея и Тайвань.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



