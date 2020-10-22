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Интерпайп вышел на таиландский рынок пассажирских ж/д колес

22.10.20 15:58
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Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" осуществила первую поставку пассажирских железнодорожных колес для скоростного наземного метро в Бангкоке (Таиланд).

Как отмечается на странице компании в соцсети Facebook, ранее местные ж/д операторы традиционно сотрудничали с японскими поставщиками. Техническая делегация тайского клиента провела аудит "Интерпайп НТЗ" больше года назад.

"Заказ достаточно сложен как в производстве (особые требования к сверловке), так и логистически – продукция должна быть надежно упакована, чтобы выдержать агрессивную морскую среду повышенной влажности более месяца", - говорится в сообщении "Интерпайпа".

В компании рассчитывают, что положительный опыт первой поставки послужит хорошей рекомендацией для Государственных железных дорог Таиланда.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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