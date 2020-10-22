Порты Украины ударно переваливают нефтепродукты Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-сентябре 2020 года увеличился на 6,7%, до 719,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (487,6 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины.



Лидером по объему импорта остается порт "Николаев" - за девять месяцев поставки через него выросли в 2,5 раза, до 247,4 тыс. тонн, против 104,4 тыс. тонн в январе-сентябре прошлого года, сообщает enkorr.



Морские поставки через порт "Одесса" за отчетный период снизились на 3,6%, до 205,4 тыс. тонн. На третьем месте порт "Пивденный" - 190 тыс. тонн, что на 21% больше объемов поставок за аналогичные девять месяцев прошлого года (156,4 тыс. тонн).



Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За девять месяцев импорт через этот порт составил 21,6 тыс. тонн. Порт "Измаил" за этот же период принял 22 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае-сентябре.



В первом полугодии 2020 гоода в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. тонн нефтепродуктов против 289 тыс. тонн годом ранее.



В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.



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