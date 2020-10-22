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Tokyo Steel решила не менять цены в ноябре

22.10.20 16:10 , ГМК Центр
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Корпорация Tokyo Steel – крупнейший производитель стали в электродуговых печах в Японии – сохранила цены на сталь на ноябрь без изменений. До этого компания в октябре подняла цены на металлопродукцию на 2,2-3,4%. Об этом сообщил Reuters.

Tokyo Steel приняла решение сохранить цены на сталь после повышения стоимости металлопродукции в октябре. Таким образом компания хочет убедиться в позитивном восприятии изменений рынком.

Цена на горячекатаные рулоны составит 639 долл./т (67 тыс. иен), а на горячеоцинкованные рулоны – 861,15 долл. за т. Стоимость двутавровых балок останется без изменений – 769 долл./т (81 тыс. иен).

Согласно Tokyo Steel устойчивый спрос на сталь в Китае способствует укреплению зарубежных рынков. Вместе с тем компания указывает на восстановление спроса на сталь в Японии, о чем свидетельствует сокращение запасов металлопродукции.

Напомним, что Япония в январе-августе сократила выпуск стали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 54,7 млн т. В целом страна ожидает в октябре-декабре снижение выпуска стали на 10,7%.

Япония – третий по объемам производитель стали в мире. По данным World Steel, в 2019 году страна сократила производство стали на 4,8%, до 9,93 млн т.

МинПром

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