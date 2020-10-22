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С помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудник

22.10.20 15:49 , ГМК Центр
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После 15 лет простоя возобновило работу единственное в Украине золотодобывающее предприятие – Мужиевский золоторудник. Его запасы и мощности позволяют добывать руду и производить не только золото, но и цинк.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, глава которой Алексей Петров принял участие в запуске предприятия.

На месторождении работает обогатительная фабрика компании Avellana Gold. Общая производственная мощность на Мужиевском месторождении после запуска всех составляющих проекта составит 500 тыс. т руды в год.

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому никаких производственных процессов здесь не было», – отметил А.Петров.

На предприятии сначала будут перерабатывать руды, которые остались от добычи золота в предыдущие годы работы. Они до сих пор хранятся на территории фабрики.

"Металла из нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс. аккумуляторов в год, и это позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка", – добавил Брайан Сэведж, генеральный директор Avellana Gold.

По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства Avellana Gold, на фабрике работает более 30 человек. Предприятие ежегодно будет платить более 250 млн грн налогов.

Отметим, импорт цинка в Украину в 2019 году составил 22,9 тыс. т на 64,5 млн долл. В 2018 году этот показатель был на уровне 25,3 тыс. т на 80,1 млн долл.

Avellana Gold начала работу в Украине в 2016 году. Компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", имеющие специальные разрешения на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения). Компания уже возобновила реализацию проекта разработки Мужиевского месторождения. Общий объем инвестиций – более 150 млн долл.

По состоянию на 2017 год разведанные запасы Мужиевского месторождения оценивались в 55 т золота, 1 млн т цинка и свинца.

МинПром

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