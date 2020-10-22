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В Мининфраструктуры надеются получить 9 млрд долл. от концессии автодорог

22.10.20 15:30 , Бизнес Цензор
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В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.

По словам источника в отрасли, слова которого приводит Интерфакс-Украина, первыми для реализации ГЧП будут предложены: участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы; участок дороги М-06 от Киева до Ривного; маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11); маршрут Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); маршрут Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18); участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.

При этом частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Вместо взимания платы за проезд планируется, что инвестор будет зарабатывать за счет развития придорожной инфраструктуры: АЗС, заведений общепита, рекламных площадей и тому подобного.

По мнению министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, реализация всей программы позволит в среднесрочной перспективе привлечь более 9 млрд долл. частных инвестиций в восстановление и содержание более 4500 километров автомобильных дорог государственного значения

Презентовать первую программу государственно-частного партнерства в секторе автомобильных дорог Украины планируют в Киеве 29 октября.

МинПром

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