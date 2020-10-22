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НБУ пересмотрел прогноз по инфляции

22.10.20 15:10 , РБК
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Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает РБК-Украина.

Как отметил К.Шевченко, инфляция достигнет нижней границы целевого диапазона 5% ± 1. п. в конце 2020 года и в дальнейшем будет ускоряться.

"Ускорение роста цен в конце этого года будет предопределяться прежде всего восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", - сказал он.

По прогнозу НБУ, в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также значительного повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу.

"Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон", - добавил К.Шевченко.

Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в Национальном банке Украины прогнозируют рост цен, если власть пойдет на значительное повышение минимальной зарплаты.

Д.Сологуб заявлял, что повышение минимальной зарплаты, которая вырастет на 30% в 2021 году, будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

МинПром

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