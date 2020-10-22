ММК нарастил прибыль до 1,56 млрд долл. Выручка Группы ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) в третьем квартале выросла к прошлому кварталу на 23,4% и составила 1,565 млрд долл., отражая увеличение объемов продаж на фоне восстановления деловой активности и роста цен на сталь в связи с улучшением рыночной конъюнктуры в России и в мире, сообщается в отчете компании о финансовых результатах.



EBITDA за третий квартал составила 350 млн долл., увеличившись к уровню прошлого квартала на 54,9%. Такой рост обусловлен улучшением рыночной конъюнктуры в 3 квартале и существенным ростом продаж на более маржинальный внутренний рынок. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,6 п.п. до 22,4%.



Чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля в третьем квартале, выросла на 75,9% и составила 102 млн долл.



Свободный денежный поток за квартал значительно вырос и составил 335 млн долл. Положительное влияние на денежный поток оказало увеличение объемов продаж в совокупности с ростом показателей рентабельности, а также эффективная работа менеджмента в части снижения оборотного капитала на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка.



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