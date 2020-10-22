В Украине не будет жесткого карантина – Зеленский В Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тыс. новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.



Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, передает "ТСН".



Он добавил, что сейчас уделяется максимум усилий относительно вопросов дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.



Ранее В.Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если количество новых заболеваний коронавирусом превысит 9,5 тыс. случаев в сутки.



При этом в Минздраве сообщали, что введение локдауна рассматривают лишь в качестве резервного варианта. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.



Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 322 879 человек. Сейчас активными больными в стране остаются почти 182 тыс. пациентов.



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