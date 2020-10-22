Общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн из-за НКРЭКУ – исследование

Дефицит ГП "Гарантированный покупатель" на конец года составит 20 млрд грн, а общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн. Одна из причины кризиса - бездействие национального регулятора НКРЭКУ.
К такому выводу пришло исследование Центра Разумкова по результатам первого года работы нового рынка.
"Нивелированию понятия конкурентной среды и дефицита средств на рынке также способствовали: применение нерыночных ценовых ограничений, открытие доступа белорусским и российским экспортерам к рынку Украины, увеличение квоты для продажи на РДН [...] Как результат, все вышеприведенные факторы способствуют быстрому наращиванию дефицита ГП "Гарантированный покупатель", который по оценкам Центра Разумкова на начало 2021 г. ожидается как минимум на уровне 20 млрд грн, а общая задолженность на рынке составит более 80 млрд грн", - говорится в исследовании центра.
В "Центре" указывается, что сложность ситуации особенно обостряется несистемным выполнением реформ, неудовлетворительной деятельностью энергетического блока правительства Алексея Гончарука, НКРЭКУ и профильного комитета Верховной Рады.
Кризис обострили перекосы и манипуляции в отдельных сегментах рынка, нормативно-правовые условия для которых создала НКРЭКУ.
"Поэтому урегулировать проблемные вопросы рынка электрической энергии предлагается путем четкого выполнения положений ЗУ "О рынке электрической энергии", ликвидации нормативно-правовых условий для манипуляций, а также реализации комплексной стратегии устойчивого развития энергетической отрасли", - отметили в центре.