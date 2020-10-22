Украина способна производить подвижной состав на уровне мировых стандартов Украинские предприятия способны производить подвижной состав на уровне мировых стандартов с выгодной экономической составляющей. Об этом, как пишет ЦТС, сообщил директор ООО "Николаевский тепловозоремонтный завод" Вячеслав Симченко по итогам международной выставки Rail Expo 2020.



По словам В.Симченко, участники Rail Expo 2020 в очередной раз показали, что в Украине еще не все производство уничтожено. "Более того, и производственные мощности, и квалифицированные кадры, инженерный состав, конструкторы, - способны решать все существующие технические задачи на самом высоком уровне мировых стандартов, с выгодной экономической составляющей. И наше предприятие МТРЗ также находится в этом перечне передовых компаний", - заявил В.Симченко.



Комментируя выступления европейских спикеров, директор НТРЗ подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что о локализации европейского производства в Украине не стоит и думать. "Потому что мы папуасы и аттестацию никто не пройдет, и специалистов в Украине нет, и высокие европейские стандарты нам чужды, и вообще - мы не представляем, что такое технически сложное машиностроительное производство", - отметил он.



"Хотелось спикерам напомнить, что пока нашими стратегическими предприятиями управляли мы сами, у нас были и тепловозы, и электровозы, и вагоны. И старые ремонтировали, и новые строили, и заводы работали, и новые технологии внедряли. Период правления европейских наблюдательных советов наших стратегических предприятий войдет в историю нашей страны, как период закрытия и разрушения производственных предприятий и всего технического потенциала", - подытожил В.Симченко.



Ранее сообщалось, что в прошлом году на Николаевском тепловозоремонтном заводе (НТРЗ) провели глубокую модернизацию локомотива по заказу ArcelorMittal Кривой Рог. В течение почти года велись работы по капитальному ремонту и обновлению магистрального тепловоза 2ТЭ10М, что было сделано впервые на постсоветском пространстве.



"Мы разработали силами своего конструкторского бюро, совместно с рядом наших украинских партнеров, проект глубокой модернизации тепловоза 2ТЭ10 в чертежах и затем воплотили его в металле. На постсоветском пространстве такую модернизацию пока еще никто не реализовывал, и мы тут пионеры. Аналогичные проекты с успехом реализуются в США и в Европе. В результате модернизации, по сути, от старого тепловоза осталась только рама и колеса. Во всем остальном, мы получили качественно другую, новую машину, которая будет иметь большую силу тяги длительного режима при значительно меньшем расходе топлива", - заявил тогда директор НТРЗ.



МинПром



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