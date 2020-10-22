Итальянская меткомпания Lucchini отозвала иск к Северстали на 86 млн долл. Итальянская металлургическая компания Lucchini S.p.A отозвала исковые требования к ПАО "Северсталь" на 86 млн долл., говорится в сообщении компании.



"Северсталь" при этом должна будет выплатить Lucchini 14 млн долл.



"Северсталь" оспаривала исковые требования итальянской компании с 2018 года, когда решением суда первой инстанции сумма исковых требований чрезвычайного управляющего по делам обанкротившейся Lucchini (ранее входила в группу "Северсталь") была уменьшена со 142 млн долл. до 86 млн долл.



Как сообщалось ранее, управляющий был намерен взыскать с компании деньги, которые она получала с Lucchini за поставляемое сырье, когда итальянская компания уже не входила в группу. Иск был подан в рамках итальянского закона о банкротстве, предусматривающего возможность управляющих требовать признания недействительными сделок, которые нарушали принцип равноправного удовлетворения необеспеченных требований всех кредиторов.



"Северсталь" в 2010 году закрыла сделку по продаже 50,8% акций итальянской Lucchini S.p.A структуре своего основного владельца Алексея Мордашова за символическую сумму, оставив за собой 49,2% компании. Задолженность Lucchini на момент продажи контроля А.Мордашову составляла 800 млн евро. В 2012 году итальянская компания объявила о несостоятельности, а А.Мордашов и "Северсталь" отошли от управления компанией.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



