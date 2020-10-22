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Итальянская меткомпания Lucchini отозвала иск к Северстали на 86 млн долл.

22.10.20 13:02 , Интерфакс
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Итальянская металлургическая компания Lucchini S.p.A отозвала исковые требования к ПАО "Северсталь" на 86 млн долл., говорится в сообщении компании.

"Северсталь" при этом должна будет выплатить Lucchini 14 млн долл.

"Северсталь" оспаривала исковые требования итальянской компании с 2018 года, когда решением суда первой инстанции сумма исковых требований чрезвычайного управляющего по делам обанкротившейся Lucchini (ранее входила в группу "Северсталь") была уменьшена со 142 млн долл. до 86 млн долл.

Как сообщалось ранее, управляющий был намерен взыскать с компании деньги, которые она получала с Lucchini за поставляемое сырье, когда итальянская компания уже не входила в группу. Иск был подан в рамках итальянского закона о банкротстве, предусматривающего возможность управляющих требовать признания недействительными сделок, которые нарушали принцип равноправного удовлетворения необеспеченных требований всех кредиторов.

"Северсталь" в 2010 году закрыла сделку по продаже 50,8% акций итальянской Lucchini S.p.A структуре своего основного владельца Алексея Мордашова за символическую сумму, оставив за собой 49,2% компании. Задолженность Lucchini на момент продажи контроля А.Мордашову составляла 800 млн евро. В 2012 году итальянская компания объявила о несостоятельности, а А.Мордашов и "Северсталь" отошли от управления компанией.

МинПром

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